Israël second à l'Eurovision : Caroline Yadan saisit la justice après la vidéo d'une influenceuse

La députée Caroline Yadan a annoncé jeudi avoir saisi la procureure de la République de Paris après la diffusion sur les réseaux d’une vidéo qu’elle juge assimilable à un appel à la haine et à la violence contre des Israéliens et des juifs.

Dans un courrier adressé à la procureure Laure Beccuau, consulté par i24NEWS, l’élue de la 8e circonscription des Français établis hors de France invoque l’article 40 du Code de procédure pénale et dénonce des faits « d’une extrême gravité ».

https://x.com/i/web/status/2057429806942192099 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La plainte vise l’influenceuse eo.nomine, alias Lucie Vandecandelaère, qui réagissait à la deuxième place d’Israël au concours de l’Concours Eurovision de la chanson.

L’influenceuse a réagi à la deuxième place d’Israël en visant « ces gens-là », affirmant être favorable à ce que l’on « s’en occupe », tout en mimant un geste d’égorgement face caméra.

Pour la députée, cette mise en scène dépasse largement le cadre de simples propos polémiques et pourrait constituer une « provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence ».

« Ces propos ne peuvent rester sans réponse », affirme Caroline Yadan, qui souligne également la diffusion massive de la vidéo sur les réseaux sociaux.

« Comme députée, je ne pouvais évidemment pas rester sans réagir », a-t-elle déclaré à i24NEWS.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions croissantes autour d’Israël depuis le 7-Octobre et alors que la participation israélienne à l’Eurovision a suscité de nombreuses controverses en Europe.

La vidéo a provoqué une vague d’indignation en ligne, plusieurs internautes dénonçant une séquence jugée ouvertement haineuse et violente.