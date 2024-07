"Je sais que tu aurais aimé me caresser l'entrejambe..." : quand le député LFI Delogu vrille en interpellant Goldanel

Alors que les profils des candidats RN aux législatives font le bonheur de la toile, entre celle qui affirme que Marine Le Pen suit « sa voile », celle qui a pris en otage un élu avec une carabine et celui qui explique qu'il y a des tueurs en série dans les écoles, le LFI Sébastien Delogu, élu au premier tour, vient de se hisser dans le haut du classement... des députés classes.

"Je sais que tu aurais aimé me caresser l'entrejambe, mais tu n'es pas mon genre...", a ainsi tweeté samedi matin l'élu de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, en réponse à Me Gilles-William Goldnadel.

https://x.com/i/web/status/1809527358329651338 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'affaire remonte à un article du Figaro publié vendredi, dans lequel Delogu annonçait porter plainte contre Marine Le Pen qui l'avait accusé d'antisémitisme pour le montage vidéo dans lequel le mot « Four à pierre » apparaissait sans raison particulière à côté d'un Meyer Habib déguisé en monstre araignée. Samedi matin, l'avocat publie sur son fil Twitter l'article du Figaro qu'il commente par ces mots, interpellant le député : « Ma petite biche toute froissée, amoureux du Hamas, qui lie les juifs détestés aux fours, mais qui tient à sa réputation. L'extrême-gauche et la droiture, concept audacieux ».

La réponse de Delogu, record de vulgarité, donne le vertige. Elle illustre surtout la manière dont les verrous ont sauté dans le monde politique français depuis le 7 octobre. Si on peut rire, jaune certes, des profils surréalistes de certains candidats RN qui n’ont aucune expérience politique et qui veulent de manière catastrophique en revêtir le costume, avec élocution maladroite, mensonges éhontés, et passé sulfureux, on peut être encore plus inquiet de constater le succès rencontré par un député, réélu au premier tour, qui a connu les bancs de l’Assemblée nationale, et qui semble faire un doigt d’honneur assumé et monumental à toutes les valeurs que la République représente.