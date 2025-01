Décès de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front national, à 96 ans

Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national et figure historique de l'extrême droite française, est décédé ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Né le 20 juin 1928 à La-Trinité-sur-Mer dans une famille modeste, il aura marqué la vie politique française pendant plus de sept décennies.

Son parcours politique débute en 1956, lorsqu'il devient le plus jeune député de France sous l'étiquette poujadiste. Après son engagement dans la guerre d'Indochine et la bataille d'Alger, il fonde le Front national en 1972, parti qu'il dirigera d'une main de fer pendant près de quarante ans.

Le point culminant de sa carrière survient le 21 avril 2002, lorsqu'il crée un séisme politique en se qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac, avec 16,86% des suffrages. "Il est porté par l'envie des électeurs de balayer la droite et la gauche de gouvernement, et par les préoccupations identitaires et sécuritaires", analyse l'historien Nicolas Lebourg.

En 2011, il cède la présidence du parti à sa fille Marine Le Pen, avant d'en être exclu en 2015 suite à de nouvelles controverses. Cette exclusion sera confirmée par les tribunaux en 2018. Dans ses mémoires parues la même année, il confie s'être désolé de voir "[son] pays rapetisser, jusqu'à changer du tout au tout [...] cet étrange phénomène fut le ressort de ma vie politique et le chagrin de ma vie tout court."

Le Pen a été condamné six fois pour incitation à la haine raciale au cours de sa vie, notamment pour avoir remis en question l'utilisation des chambres à gaz dans les camps d'extermination nazis. Outre ses positions antisémites, Le Pen s'était également exprimé à de nombreuses reprises contre les musulmans en France, ce qui lui avait valu plusieurs amendes pour incitation à la haine.

Sa dernière apparition publique notable remonte à 2019, lors de son départ du Parlement européen, où il siégeait depuis 1984. En 2024, son état de santé avait été jugé "incompatible" avec sa présence au procès des assistants parlementaires du RN. Selon ses volontés, il sera inhumé dans le cimetière de La Trinité-sur-Mer, aux côtés de son père, sous une simple plaque portant l'inscription "Jean-Marie".