Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, refuse d'aborder l'étiquette Nouveau Front populaire

Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, a annoncé vendredi soir sa candidature aux élections législatives anticipées sous l'étiquette socialiste, mais sans se rallier à la coalition "Nouveau front populaire" dans sa circonscription. Dans un communiqué publié sur X, il explique vouloir "battre l'extrême-droite", mais refuse, "en dehors de la beauté des mots", de "s'associer à l'investiture de LFI liée à cet accord". Il justifie cette décision par "des divergences profondes avec la direction de cette formation relatives à la brutalisation du débat public".

Le député affirme avoir "intimement et violemment subi" les critiques virulentes des Insoumis concernant ses positions sur Gaza, jugées moins pro-palestiniennes que celles de ses camarades, depuis le 7 octobre. Jean-Luc Mélenchon avait accusé Jérôme Guedj d'avoir "renié les principes les plus constants de la gauche du judaïsme en France". Le socialiste avait alors confié au Monde : "Pour la première fois dans (sa) vie politique, on (le) renvoyait à (son) judaïsme."

Le 6 avril, sur la Place du Trocadéro à Paris, invité par le Crif pour demander la libération des otages, il avait affirmé : "Je suis fier et heureux de me battre pour la sécurité d'Israël, de demander la libération des otages, de demander la protection des civils palestiniens, parce que nous avons une humanité commune", avant d'être hué par la foule. La scène avait largement circulé sur les réseaux sociaux et indigné au PS.