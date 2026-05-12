Joshua Zarka : "Le Rassemblement national est devenu un partenaire avec lequel nous pouvons parler"

Invité mardi de Radio J, Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France, a livré une intervention, entre critique de l’Union européenne, clarification sur les relations avec le Rassemblement national et défense d’un tribunal spécial pour juger les auteurs des massacres du 7-Octobre.

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Interrogé sur une éventuelle stratégie israélienne consistant à faire de la droite européenne un allié, Joshua Zarka a rejeté cette lecture. « Ce n’est pas une question d’Israël qui choisit un partenaire politique tel ou autre », a-t-il affirmé, expliquant que son rôle d’ambassadeur consiste à parler avec les représentants politiques français disposés au dialogue. « Je ne peux pas boycotter des représentants de 45% de la population française », a-t-il insisté.

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La ligne rouge, selon lui, se situe ailleurs : dans le refus de reconnaître l’existence d’Israël. À ce titre, il a désigné La France insoumise comme un parti avec lequel il refuse tout contact, le qualifiant de « fondamentalement antisémite ». À l’inverse, le Rassemblement national, selon lui, a évolué. « Suite à certains changements qu’il y a eu dans ces dernières années » et à des prises de position favorables à Israël ou à la lutte contre l’antisémitisme, le RN « est devenu un partenaire avec lequel nous pouvons parler ». Il a toutefois pris soin de préciser : « Ça ne veut pas dire que nous adoptons, nous soutenons ce parti politique, ça veut dire que nous pouvons lui parler, c’est tout. »

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Sur l’Union européenne, Joshua Zarka a dénoncé une « obsession européenne contre Israël », après les sanctions visant des habitants juifs de Judée-Samarie. Il accuse Bruxelles de sanctionner un public entier tout en ayant financé, selon lui, l’Autorité palestinienne, dont les allocations à des prisonniers terroristes restent au cœur des critiques israéliennes.

Enfin, sur la création d’un tribunal spécial pour juger les terroristes du 7-Octobre, il a rappelé que la peine de mort existe déjà dans certains cas en droit israélien, notamment pour terrorisme, même si elle n’a jamais été appliquée dans ce cadre. Pour Joshua Zarka, face aux crimes du 7-Octobre, cette peine n’est pas seulement « légitime » dans certains cas : elle peut être, selon lui, « importante ».