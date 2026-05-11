Sanctions de l’UE : Benjamin Touati dénonce une décision "émotionnelle et politique"

La décision de l’Union européenne de sanctionner des Israéliens vivant en Judée-Samarie ainsi que des responsables du Hamas continue de provoquer une onde de choc politique en Israël. Invité sur i24NEWS, Benjamin Touati, PDG d'Elnet Israel, a dénoncé une décision européenne jugée profondément incomprise par la société israélienne.

Pour lui, cette séquence illustre surtout la dégradation progressive des relations entre Bruxelles et Jérusalem depuis le début de la guerre.

« On est toujours dans le même modèle de sanctions et dans une relation qui se dégrade régulièrement », affirme-t-il.

Benjamin Touati décrit une situation paradoxale : malgré les tensions diplomatiques et les critiques politiques répétées contre Israël, les coopérations économiques et stratégiques entre les deux parties restent extrêmement solides.

« Il n’y a aucune baisse des partenariats ni des investissements », rappelle-t-il.

Mais dans le même temps, il estime qu’une partie des décisions européennes repose davantage sur « l’émotion » et des considérations politiques que sur une compréhension réelle de la situation sécuritaire israélienne.

Selon lui, une grande partie de l’opinion publique israélienne vit très mal le fait de voir des citoyens israéliens placés dans le même dispositif de sanctions que des terroristes du Hamas.

Le dirigeant d’Elnet Israël accuse également l’Europe d’ignorer certains sujets sensibles pour Israël, notamment les accusations récurrentes contre l’Autorité palestinienne concernant des contenus antisémites dans des manuels scolaires ou le financement de familles de terroristes.

Malgré ce climat tendu, Benjamin Touati ne croit pas à une rupture entre Israël et l’Europe. Il souligne au contraire que l’Allemagne demeure « le meilleur allié d’Israël en Europe » et estime que les intérêts communs finiront par l’emporter. « Ce ne sont pas seulement des intérêts économiques. Il y a aussi beaucoup de valeurs que nous partageons avec les Européens », insiste-t-il.

Pour Benjamin Touati, les prochaines élections européennes et les évolutions politiques internes dans plusieurs pays clés pourraient toutefois rebattre les cartes dans les années à venir.