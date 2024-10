"L'antisionisme appelle à la destruction de l'Etat juif, ce n'est pas une critique de la politique de Netanyahou" (Rocher Karoutchi, sénateur)

Dans les colonnes du Journal du dimanche, les sénateurs LR Stéphane Le Rudulier et Roger Karoutchi ont appelé à la création d'un cadre juridique distinct pour définir précisément les actes antisémites, sans ambiguïté, et en faire un délit à part entière.

Pour cela ils souhaitent pénaliser l'antisionisme, qu'ils accusent d'être le faux nez de l'antisémitisme, et non pas la critique du gouvernement Netanyahou.

"L’antisionisme, nouveau moteur de la haine des juifs, doit être pénalisé. Le fait de contester l’existence de l’État d’Israël en remettant en cause le droit de la population israélienne à jouir souverainement, sous l’autorité effective d’un gouvernement, d’un territoire déterminé constitue une contestation antisioniste qui doit être punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende", affirment les sénateurs.