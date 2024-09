L'islamologue Tariq Ramadan condamné en appel pour viol

La Cour de justice genevoise vient d'annoncer ce mardi 10 septembre la condamnation en appel de Tarik Ramadan pour viol et contrainte sexuelle. Cette décision survient environ un an et demi après son acquittement initial.

En mai 2023, le Tribunal correctionnel de Genève avait acquitté Ramadan, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui dans une affaire datant de 2008. Cependant, la Cour d'appel a invalidé ce jugement, reconnaissant Ramadan coupable de la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés.

La nouvelle sentence prononcée à l'encontre de Ramadan, âgé de 61 ans, est une peine de prison de trois ans, dont un an ferme. Cette décision fait écho à la requête du procureur genevois lors du premier procès, qui avait demandé trois ans de prison, avec la moitié de la peine à purger. Cette décision marque un nouveau chapitre dans la saga judiciaire complexe entourant Tariq Ramadan, figure connue mais controversée de l'islam en Europe.

JOEL SAGET (AFP/Archives)

L'affaire remonte à 2008. Le 20 octobre 2017, Henda Ayari porte plainte en France contre Tariq Ramadan pour "des faits de viol, d'agressions sexuelles, violences volontaires, harcèlement et intimidation". Quatre jours plus tard, une autre Française dépose plainte pour des faits similaires. Peu après, quatre de ses anciennes élèves en Suisse affirment dans la presse avoir été victimes d’abus de sa part dans les années 1980 à 1990, alors qu'elles étaient âgées de 14 à 18 ans. Entre février 2018 et mai 2019, quatre autres femmes – en France, aux États-Unis et en Suisse – portent plainte contre lui pour des faits de crimes et délits sexuels. Le procès pour lequel il a été reconnu coupable se base sur les accusations des deux premières plaignantes.