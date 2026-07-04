La Courneuve élève Rima Hassan au rang de citoyenne d'honneur

La ville de La Courneuve a décerné ce samedi le titre de citoyenne d'honneur à l'eurodéputée Rima Hassan, lors d'une cérémonie présentée par la municipalité comme un hommage à son engagement en faveur de la cause palestinienne.

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Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le maire Aly Diouara a qualifié cette distinction de « geste fort », porteur d'un message de « justice, de liberté, de dignité et de paix », concluant son message par le slogan : « Vive la Palestine libre. »

Cette décision intervient au lendemain d'une initiative similaire à Saint-Denis, où le maire Bally Bagayoko a élevé Marwan Barghouti, figure terroriste du mouvement national palestinien emprisonnée en Israël depuis 2002, au rang de citoyen d'honneur. La cérémonie s'était déroulée en présence de son épouse, Fadwa Barghouti, ainsi que de plusieurs personnalités engagées en faveur de la cause palestinienne.

Ces nouvelles prises de position locales interviennent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques autour du conflit israélo-palestinien.