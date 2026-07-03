Saint-Denis fait de Marwan Barghouti un citoyen d'honneur

La ville de Saint-Denis, dirigée par le maire Bally Bagayoko, a élevé le terroriste Marwan Barghouti au rang de citoyen d'honneur, une décision annoncée par l'édile sur les réseaux sociaux et qui suscite de vives réactions.

Dans son message, Bally Bagayoko présente Marwan Barghouti comme un « prisonnier politique palestinien » détenu depuis 2002 « sans procès équitable » et comme « l'espoir d'un peuple ». Il affirme également que cette distinction vise à attirer "l'attention sur le sort des prisonniers palestiniens détenus en Israël". La cérémonie s'est déroulée en présence de Fadwa Barghouti, épouse du dirigeant palestinien, de Salah Hamouri, avocat terroriste franco-palestinien, ainsi que de représentants de l'ambassade de Palestine.

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Le maire estime que cette initiative constitue un « message fort » adressé aux collectivités territoriales françaises afin de promouvoir la paix. Il appelle également les autorités françaises à respecter le droit international en mettant fin aux ventes d'armes à Israël et en suspendant l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'État hébreu.

Figure terroriste majeure du Fatah durant la Seconde Intifada, Marwan Barghouti purge depuis 2004 cinq peines de prison à perpétuité prononcées par la justice israélienne. Il a été reconnu coupable de son implication dans plusieurs attentats terroristes ayant coûté la vie à cinq Israéliens. Pour de nombreux Palestiniens, il demeure un "symbole de la cause nationale" et un possible futur dirigeant.

Plus tôt cette semaine, Ian Brossat avait salué sa rencontre au Sénat avec Fadwa Barghouti, épouse de Marwan Barghouti.