"Mandela palestinien" : Ian Brossat provoque un tollé après son soutien à Marwan Barghouti

Une vive controverse a éclaté sur les réseaux sociaux après la publication d'un message du sénateur communiste de Paris Ian Brossat saluant sa rencontre au Sénat avec Fadwa Barghouti, épouse de Marwan Barghouti, leader terroriste palestinien emprisonné en Israël depuis plus de vingt ans.

Dans un message publié sur X, Brossat a indiqué avoir eu "l'honneur" de recevoir Fadwa Barghouti, qu'il a présentée comme une avocate et militante palestinienne engagée pour la libération de son mari. Le sénateur a qualifié Marwan Barghouti de "Mandela palestinien" et affirmé que lui et ses soutiens continueraient à lutter pour sa libération.

Ces propos ont suscité une réaction immédiate du journaliste Clément Weill-Raynal. Dans un message également publié sur X, celui-ci a accusé Ian Brossat de minimiser le passé de Marwan Barghouti et de se livrer à une "apologie du terrorisme".

Weill-Raynal a contesté la comparaison avec l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, rappelant que Marwan Barghouti purge plusieurs peines de réclusion à perpétuité prononcées par la justice israélienne pour son implication dans des attaques ayant causé la mort de civils israéliens durant la Seconde Intifada. Le journaliste a notamment évoqué son rôle au sein des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, groupe terroriste lié au Fatah, et l'a accusé d'avoir participé à l'organisation de plusieurs attentats.

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Dans son message, Weill-Raynal a également estimé que cette prise de position s'inscrivait dans une série d'initiatives qu'il juge hostiles à la communauté juive de la part de responsables de la municipalité parisienne depuis le début du mandat d'Emmanuel Grégoire.

La figure de Marwan Barghouti continue de diviser profondément. Considéré par de nombreux Palestiniens comme un symbole de la lutte nationale et un potentiel successeur à la tête de l'Autorité palestinienne, il est considéré par Israël comme un responsable terroriste impliqué dans des attaques meurtrières ayant visé des civils.