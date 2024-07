La France apporte son soutien au plan marocain pour le Sahara

La France a récemment modifié sa position concernant le Sahara occidental, apportant un soutien accru au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Cette décision, annoncée le mardi, marque un tournant significatif dans l'approche française de ce conflit vieux de près d'un demi-siècle.

Dans une lettre adressée au roi Mohammed VI, le président Emmanuel Macron a exprimé que l'avenir du Sahara occidental devrait s'inscrire dans le cadre de la souveraineté marocaine. Il a souligné que le plan d'autonomie marocain de 2007 représente désormais la base la plus solide pour une résolution politique du conflit, conformément aux résolutions de l'ONU.

Cette évolution de la position française a été accueillie favorablement par Rabat, qui considère la question du Sahara comme une priorité nationale. L'ambassadrice du Maroc en France a qualifié cette déclaration de "soutien clair à la souveraineté marocaine". Cependant, cette annonce a suscité des réactions négatives de la part du Front Polisario et de l'Algérie. Le Polisario a accusé la France de soutenir une "occupation illégale", tandis que l'Algérie a exprimé sa désapprobation, qualifiant la décision de "inopportune et contreproductive". Le Sahara occidental, anciennement sous contrôle espagnol, est majoritairement administré par le Maroc, qui propose un plan d'autonomie. Le Front Polisario, quant à lui, revendique l'indépendance et demande un référendum d'autodétermination, initialement prévu en 1991 mais jamais réalisé. Cette prise de position française s'inscrit dans un contexte diplomatique plus large, où le Maroc cherche à rallier des soutiens internationaux à sa cause, notamment depuis la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire par les États-Unis en 2020. La décision française pourrait avoir des répercussions sur les relations avec l'Algérie, potentiellement compromettant la visite d'État prévue du président algérien à Paris. Néanmoins, les autorités marocaines voient dans ce développement une opportunité de renforcer les liens avec la France, après une période de tensions diplomatiques.