La Chambre de commerce et d'industrie Israël-France reçue à l'Ambassade de France à Tel Aviv

La Résidence de France en Israël accueillait, ce 25 septembre, les membres de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France (CCIIF). L'événement, organisé par l'Ambassadeur Frédéric Journès, a rassemblé une centaine de dirigeants d'entreprises et de personnalités du monde économique français et israéliens.

©️ Ambassade de France en Israël

Cette soirée a marqué un nouveau départ pour la CCIIF, dont les activités ont été relancées sous l'impulsion de son président, Julien Roitman, ancien directeur général du groupe IBM, et s'est tenue présence de Caroline Yadan, députée de la 8ème circonscription des Français établis hors de France.

©️ Ambassade de France en Israël

Dans son allocution, l'Ambassadeur Journès a souligné la richesse des relations franco-israéliennes : "La relation entre la France et Israël est ancrée dans l'Histoire et basée sur les valeurs communes de liberté et d'entreprenariat, nourries par des échanges constants entre nos communautés économiques." Il a mis en avant l'écosystème d'innovation reconnu d'Israël, tout en rappelant les atouts de la France en matière d'innovation, de talents et d'infrastructures.

De son côté, Julien Roitman a insisté sur le rôle unique de la CCIIF : "Le positionnement unique de la CCIIF nous permet de promouvoir les intérêts économiques de nos membres et d'intervenir à leur profit en tant que de besoin." Il a notamment mis l'accent sur la position stratégique de la France comme porte d'entrée vers le marché européen, ajoutant : "Par sa culture et sa géographie, la France est sans doute la meilleure porte d'entrée sur le marché européen, le marché le plus important au monde."