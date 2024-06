La France insoumise responsable de la montée de l'antisémitisme pour 92 % des Juifs de France

Une récente enquête de l'Ifop, commandée par l'American Jewish Committee (AJC) en partenariat avec la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol), révèle que la grande majorité des Français de confession juive considère le parti La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon comme un facteur aggravant l'antisémitisme en France. Les résultats, dévoilés par l'hebdomadaire Le Point, sont sans appel : "Pour 92% des Juifs français, le parti de Jean-Luc Mélenchon contribue à faire monter l'antisémitisme", un chiffre "exceptionnel" selon Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'Ifop, qui affirme n'avoir "jamais vu cela".

L'enquête montre également que 57% des sondés seraient prêts à quitter la France si un candidat insoumis était élu à la présidentielle de 2027, contre 30% dans le cas d'un candidat du Rassemblement national (RN). Pour Frédéric Dabi, ces résultats illustrent à la fois l'aboutissement de la 'dédiabolisation' entreprise par Marine Le Pen à la tête du RN, et le renforcement de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon visant à capter le vote communautaire musulman, un électorat encore peu exploité et très sensible à la guerre en cours à Gaza entre Israël et le Hamas.

L'enquête révèle par ailleurs une forte mobilisation de LFI et du RN sur la question de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, le premier pour dénoncer des accusations jugées mensongères, le second pour accuser le premier.