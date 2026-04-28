La France salue la tenue d’élections municipales en Judée-Samarie et à Gaza

La France a salué mardi la tenue d’élections municipales en Judée-Samarie et à Deir el-Balah, dans la bande de Gaza. Dans une déclaration officielle, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a souligné les efforts déployés par l’Autorité palestinienne et la Commission électorale pour permettre l’organisation de ce scrutin.

Paris estime que la tenue même de ces élections constitue un signal positif, démontrant que l’expression démocratique reste possible malgré les tensions persistantes. « La tenue de ce scrutin montre qu’avec l’engagement des acteurs concernés, l’expression démocratique par les urnes est possible en Palestine », indique la déclaration.

La France voit dans cette étape une opportunité pour relancer un processus politique plus large. Elle considère que ces élections locales pourraient ouvrir la voie à l’organisation, dans les mois à venir, de scrutins à l’échelle nationale, notamment des élections présidentielles et législatives.

Selon la diplomatie française, de telles échéances permettraient de garantir une représentation plus complète de la volonté du peuple palestinien et de renforcer les institutions politiques. Cette position s’inscrit dans le soutien traditionnel de la France à une solution politique fondée sur des institutions légitimes et représentatives.

Dans un contexte régional marqué par de fortes tensions et des blocages politiques prolongés, Paris met en avant l’importance du processus électoral comme outil de stabilisation et de légitimité.