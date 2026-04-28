Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah, une secousse ressentie dans le sud du Liban

L’armée israélienne a détruit une importante infrastructure souterraine du Hezbollah au Liban, provoquant une détonation si puissante qu’une secousse sismique a été ressentie dans le sud du pays. Selon les autorités israéliennes, ce tunnel ne franchissait pas la frontière vers Israël mais constituait une menace potentielle.

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L’opération, planifiée à l’avance, s’inscrit dans le cadre des efforts militaires visant à neutraliser les capacités du Hezbollah. Les forces israéliennes ont précisé qu’il s’agissait d’une infrastructure d’armement de grande ampleur, identifiée et préparée pour destruction dans les jours précédents.

Dans la foulée de l’explosion, des sirènes ont retenti dans la localité frontalière de Misgav Am, non pas en raison d’une attaque directe, mais à la suite du tir d’un drone du Hezbollah. L’appareil a été intercepté par les systèmes de défense israéliens, sans faire de blessés.

Le maire de Kiryat Shmona, Avihai Stern, avait auparavant averti les habitants de possibles détonations importantes liées à une « opération planifiée ». Il a appelé la population à rester vigilante, à éviter les zones exposées et à suivre les consignes de sécurité, tout en précisant qu’aucun changement n’était apporté aux directives générales de protection.

Les autorités régionales ont également souligné que les ondes de choc pouvaient être perçues dans l’ensemble de la Galilée, voire jusqu’au plateau du Golan. Elles ont insisté sur le caractère contrôlé de l’opération, visant à limiter les risques pour les civils.