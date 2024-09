La justice française déclare irrecevable une plainte contre l'Unrwa

En juillet dernier, une décision judiciaire française a marqué un tournant dans l'affaire impliquant l'Unrwa, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Un juge d'instruction a rejeté une plainte accusant l'organisation de crimes contre l'humanité et de complicité.

Cette information, révélée récemment, concerne une plainte déposée en février par l'association France-Israël - Alliance Général Koenig. L'association remettait en question la position de l'Unrwa vis-à-vis du Hamas, l'accusant d'une certaine "ambivalence" dans ses relations avec le groupe terroriste.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat), interrogé sur cette affaire, a confirmé le rejet de la plainte, citant des "motifs juridiques". Cette décision s'étend également à une plainte distincte visant un photojournaliste basé à Gaza.

L'avocat de l'association plaignante, Me David-Olivier Kaminski, a exprimé son désaccord avec cette décision. Il souligne l'importance de permettre aux associations luttant contre l'antisémitisme de pouvoir agir en justice dans des affaires de crimes contre l'humanité à caractère antisémite. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de controverses entourant l'Unrwa. L'agence, créée en 1949 et considérée comme cruciale pour l'aide humanitaire aux Palestiniens, fait face à des accusations d'Israël concernant l'implication de certains de ses employés dans des activités terroristes. Un rapport indépendant, dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, avait précédemment soulevé des questions sur la neutralité politique de l'Unrwa, tout en notant l'absence de preuves concrètes soutenant les accusations israéliennes.

L'affaire n'est pas isolée : une plainte similaire a été déposée à New York en juin par des familles de victimes de l'attaque du 7 octobre en Israël, démontrant la portée internationale de ces controverses.