La pétition contre la loi Yadan passe le seuil des 500 000 signatures

La pétition visant à s’opposer à la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan a franchi mardi le seuil des 500 000 signatures, déclenchant automatiquement l’organisation d’un débat à l’Assemblée nationale. Ce mécanisme, prévu par la plateforme de pétitions citoyennes du Parlement, permet un examen en séance publique, sans vote, lorsque ce seuil symbolique est atteint.

Le texte en question vise à lutter contre les « formes renouvelées » d’antisémitisme, notamment en élargissant le délit d’apologie du terrorisme et en créant une infraction liée à l’appel à la destruction d’un État. Mais il suscite une vive polémique, certains opposants estimant qu’il pourrait conduire à un amalgame entre antisémitisme et critique de la politique israélienne.

Dans la pétition, lancée en février par un particulier, les signataires expriment la crainte que ce dispositif n’entrave la liberté d’expression, en poussant les juges à assimiler antisionisme et antisémitisme. Une critique rejetée par Caroline Yadan, qui dénonce une « communication fondée sur des contre-vérités » et souligne que le texte a été amendé à la suite des recommandations du Conseil d’État.

La mobilisation citoyenne semble déjà avoir des répercussions politiques. Le Parti socialiste, par la voix de son premier secrétaire Olivier Faure, a annoncé qu’il voterait contre la proposition de loi, dénonçant un texte « flou » qui « loupe sa cible ». D’autres formations, comme La France insoumise, appellent à son retrait pur et simple.

Même au sein de la majorité, des réserves émergent. Le groupe MoDem s’est dit favorable à un report de l’examen du texte, estimant que le contexte international tendu ne permet pas un débat apaisé.

Prévue les 16 et 17 avril dans l’hémicycle, la discussion autour de la loi Yadan s’annonce ainsi particulièrement sensible, à la croisée des enjeux de lutte contre l’antisémitisme et de liberté d’expression.