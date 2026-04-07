Olivier Faure annonce que les socialistes voteront contre la proposition de loi Yadan

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a annoncé que son groupe voterait contre la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan, destinée à lutter contre les « formes renouvelées » d’antisémitisme. Cette décision, prise « à la quasi-unanimité », intervient alors qu’une pétition appelant au rejet du texte approche les 500 000 signatures.

Le projet de loi vise notamment à élargir le délit d’apologie du terrorisme et à créer une infraction spécifique d’appel à la destruction d’un État. Présenté comme une réponse à la recrudescence des actes antisémites depuis les attaques du 7 octobre 2023, il suscite toutefois de vives critiques au sein de la gauche.

Les socialistes dénoncent un texte juridiquement flou et politiquement problématique. Selon eux, la proposition « manque sa cible » et risque d’instaurer une confusion entre la lutte contre l’antisémitisme et la critique légitime de la politique de l’État d’Israël. Ils redoutent également une atteinte à la liberté d’expression, en limitant le débat public sur les actions du gouvernement de Benjamin Netanyahou.

D’autres formations politiques expriment également des réserves. Le groupe La France insoumise (LFI) demande le retrait du texte ou, à défaut, l’examen préalable de la pétition à l’Assemblée nationale. Du côté du MoDem, pourtant allié de la majorité, l’idée d’un « retrait temporaire » est avancée, au nom d’un nécessaire apaisement dans un contexte international tendu.

Ce débat parlementaire s’inscrit dans un climat politique sensible, où la lutte contre l’antisémitisme se heurte à des préoccupations croissantes sur la protection des libertés fondamentales. L’examen du texte est prévu les 16 et 17 avril, dans une atmosphère qui s’annonce particulièrement tendue.