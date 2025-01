La synagogue de Rouen à nouveau ciblée par des actes antisémites

La communauté juive de Rouen fait face à une nouvelle vague d'actes antisémites avec la découverte de quatre inscriptions haineuses sur la synagogue et la résidence du rabbin située en face. Les premiers tags, dont une croix gammée, ont été repérés le 29 décembre lors des célébrations de Hanoukka, la fête des lumières juive.

Natacha Ben Haïm, présidente de la communauté juive de Rouen, a détaillé la chronologie des événements : "On suppose que cela a commencé à l'occasion de la fête des lumières. Quand la foule est partie, on s'est aperçus qu'il y avait un premier tag sur la synagogue, une croix gammée." De nouvelles inscriptions ont été découvertes ce lundi matin par une avocate de la ville.

Une plainte a été déposée contre X pour "provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale". Les services de l'État se sont rapidement mobilisés pour effectuer les constatations nécessaires dès lundi après-midi.

Face à ces actes, la présidente de la communauté affiche sa détermination : "Ce sont des lâches qui se servent du passé pour entacher le présent, et c'est lamentable. Mais on ne leur lâchera rien, absolument rien, on va effacer, et on va rester là, et on va continuer."

Ces nouveaux incidents surviennent dans un contexte particulièrement sensible pour la synagogue de Rouen, qui avait déjà été la cible d'un incendie criminel en mai 2024. Huit mois après cet acte malveillant, l'édifice porte encore les marques importantes des dégâts causés par le feu.