Gaza : le mauvais sketch de Blanche Gardin

"Depuis le 7 octobre, je suis antisémite" : Blanche Gardin, humoriste courageuse devant l'éternel, subversive, n'aurait pas pu renoncer, pour son honneur, à aborder le sujet sensible du moment. Dans un sketch qui circule abondamment sur les réseaux sociaux, et qu'elle a joué lundi lors d’une soirée caritative pour Gaza, on l'entend ainsi, avec sa jolie voix douce, affirmer son "antisémitisme".

Bien sûr, puisqu'elle est humoriste, il faut lire le sous-titre : "Tous ceux qui dénoncent le massacre à Gaza sont accusés d'antisémitisme par ces Juifs qui nous emmerdent".

Et puis elle poursuit, cette fois à voix haute : "Non je ne peux pas recevoir un Molière parce que je suis antisémite, Il faut être islamophobe pour recevoir un Molière". Elle voulait dénoncer la bipolarité du débat ? Elle se vautre dedans.

D'abord, cette allusion franche à Sophia Aram, pointée du doigt lors de son discours aux Molières pour avoir rappelé le sort des otages israéliens, est révélatrice. L'humoriste dénonce "l'islamophobie" d'une arabe et se croit téméraire, pensant représenter mieux que quiconque le sort des opprimés. Mais mieux encore, l'allusion faite à un soutien à Israël pour pouvoir obtenir une récompense en France donne la nausée.

"J'ai du courage, je m'en prends aux Arabes, aux Juifs parce que tout ce qui m'importe est le massacre à Gaza", semble encore dire Blanche Gardin. Ne sait-elle pas pourquoi le conflit passionne autant les foules ou feint elle de l'ignorer ? Ne sait-elle pas qu'il ravive des certitudes enfouies qui ne demandaient qu'à réapparaitre au détour d'une guerre, celle-ci et pas une autre surtout, même bien plus meurtrière ?

C'est habile, vendeur et ça sent mauvais. L'humoriste, comme Dieudonné avant elle, surfe sur la facilité la plus crasse. Les rires de connivence envahissent la salle, non parce que Blanche Gardin est drôle, mais parce que ça fait du bien de pouvoir en rire. De Sophia Aram la traîtresse qui devrait haïr Israël, ou de ces Juifs qui ne supportent pas qu'on les critique. Mais on est sûrs que Blanche Gardin a des amis "israélites". Tout va bien.