Le ministère français des Affaires étrangères condamne les annonces israéliennes de nouvelles implantations

Le ministère français des Affaires étrangères a publié ce lundi un communiqué dans lequel il "condamne fermement les récentes décisions israéliennes en matière de colonisations dans les Territoires palestiniens occupés", en particulier la reconnaissance officielle par Israël "de cinq nouvelles colonies, l’approbation de plans en vue de la construction de plus de 5 000 unités de logement additionnelles dans plusieurs colonies de Cisjordanie, et la saisie de 1 200 hectares de terres par le gouvernement israélien dans la vallée du Jourdain".

Le gouvernement israélien a en effet approuvé cette semaine la saisie de 1 270 hectares déclarés fin juin « propriété du gouvernement » par l’autorité israélienne en charge des affaires foncières dans les Territoires palestiniens en Judée-Samarie.

Depuis 2023, les autorités israéliennes "ont approuvé des plans en vue de la construction de plus de 20 000 nouvelles unités de logement dans de nombreuses colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et saisi plus de 2 300 hectares de terres. Ces chiffres sont sans précédent depuis les accords d’Oslo", poursuit le texte.