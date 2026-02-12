Le président du BDS de Montpellier condamné en appel pour diffamation envers trois élus

Après une relaxe en première instance, le président du collectif BDS Montpellier, José-Luis Moragues, a finalement été condamné en appel pour diffamation à l’encontre de trois élus socialistes locaux. Il devra s’acquitter d’une amende de 3 000 euros, dont la moitié avec sursis, ainsi que de 3 000 euros de dommages et intérêts à verser aux plaignants.

L’affaire remonte à avril 2024, dans le contexte de la guerre à Gaza. Une affiche dénonçant de prétendus "complices d’Israël" et d’un "génocide" avait circulé, présentant les photos de dix personnalités politiques nationales et internationales. Quatre responsables locaux y avaient été ajoutés : Kléber Mesquida, président du Conseil départemental de l’Hérault, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, le sénateur Hussein Bourgi et le maire de Montpellier, Michaël Delafosse. Seuls les trois premiers ont porté plainte, reprochant à José-Luis Moragues d’avoir relayé le visuel sur son compte Facebook.

Jugé une première fois, le militant anti-israélien avait été relaxé en juillet 2024. Le parquet avait toutefois fait appel. Paradoxalement, lors de l’audience en décembre 2025, le parquet général avait requis la confirmation de la relaxe. Malgré ces réquisitions, la cour a décidé de le condamner. Dans un communiqué, José-Luis Moragues dit avoir accueilli la décision avec surprise, la jugeant "contraire à toute logique" et attentatoire à la liberté d’expression. Il annonce étudier, avec ses avocats, les voies de recours possibles.

Le responsable du BDS local est par ailleurs engagé dans d’autres procédures judiciaires. Il doit comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel à la suite de deux plaintes pour diffamation déposées par Perla Danan, présidente du Crif Languedoc-Roussillon, et Michèle Bensoussan, à la tête du centre culturel juif Simone-Veil. Les poursuites concernent la diffusion d’une vidéo critiquant l’organisation à Montpellier de la 48e Journée de Jérusalem et qualifiant les deux structures de "sionistes".

En juin prochain, la cour d’appel examinera également un autre dossier : en première instance, José-Luis Moragues a été condamné à une amende avec sursis pour avoir maculé de peinture un drapeau américain lors d’une action militante en soutien à Gaza. Dénonçant un "acharnement judiciaire", il indique avoir saisi la Cour européenne des droits de l’Homme pour faire reconnaître, selon lui, des atteintes répétées à sa liberté d’expression.