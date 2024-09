Le procès de Peter Cherif, jihadiste français lié aux attentats de Charlie Hebdo, s'ouvre à Paris

Le procès très attendu de Peter Cherif, jihadiste français soupçonné d'avoir des liens avec les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, a débuté ce lundi à Paris. Âgé de 42 ans et également connu sous le nom d'Abou Hamza, Cherif fait face à des accusations de terrorisme et d'enlèvement.

Arrêté en 2018 à Djibouti après des années passées dans les rangs d'Al-Qaïda au Moyen-Orient, Cherif est jugé pour des infractions terroristes commises entre 2011 et 2018. Il est également accusé d'avoir participé à l'enlèvement de trois travailleurs humanitaires français au Yémen en 2011.

En 2015, les États-Unis l'avaient inscrit sur leur liste noire en tant que membre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), une branche yéménite de l'organisation terroriste. Bien que non formellement inculpé pour l'attentat contre Charlie Hebdo, qui avait fait 12 morts et choqué la France entière, son implication potentielle devrait être au cœur du procès. Les juges d'instruction estiment qu'il aurait "facilité l'intégration dans l'AQPA de l'un des frères Kouachi, très probablement Chérif" et qu'il aurait eu connaissance du projet d'attentat en France. Plusieurs témoins affirment que l'AQPA encourageait les combattants étrangers au Yémen à retourner dans leurs pays d'origine pour y mener des attaques. Cherif aurait maintenu le contact avec Chérif Kouachi après son retour en France. Lors d'un précédent procès en 2020 concernant les attentats de 2015, Cherif avait nié toute implication dans le massacre, déclarant n'avoir "rien à voir" avec celui-ci. Son avocat, Sefen Guez Guez, a indiqué que son client "sait que le procès Charlie Hebdo pèse lourd dans la balance, mais il viendra avec une déclaration sincère." Converti à l'islam en 2003, Peter Cherif risque la réclusion criminelle à perpétuité s'il est reconnu coupable des charges retenues contre lui. Ce procès, qui s'annonce comme un moment crucial dans la lutte contre le terrorisme en France, devrait apporter un nouvel éclairage sur les réseaux djihadistes et leur rôle dans les attentats qui ont frappé le pays.