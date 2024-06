Législatives 2024 : DSK appelle à faire barrage au RN, quitte à voter LFI

À l'approche du premier tour des élections législatives de dimanche, Dominique Strauss-Kahn est sorti de sa réserve. Dans une tribune publiée ce mardi dans Challenges, l'ancien directeur du FMI lance un appel contre le Rassemblement national.

Malgré ses critiques envers La France Insoumise, DSK alerte sur le risque de répéter "l'erreur que les socio-démocrates allemands [ont commis] en 1933" en sous-estimant "les conséquences de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite".

L'ex-socialiste exhorte les électeurs réticents face aux "outrances de Jean-Luc Mélenchon" à surmonter leurs réserves pour "éliminer le candidat RN" en cas de duel LFI-RN au second tour. DSK différencie le Nouveau Front Populaire, qu'il qualifie de "coalition hétéroclite comprenant de vrais démocrates et de vrais totalitaires", du RN, décrit comme "une coalition homogène de vrais totalitaires, tous détestables, dont l'ADN est fondamentalement xénophobe et antisémite".

Sa conclusion est claire : "il faut savoir choisir son meilleur ennemi". Rappelant l'élection présidentielle de 2002, il appelle à agir "pour empêcher la venue au pouvoir de l'extrême droite, fusse en se bouchant le nez, pour éviter le pire".