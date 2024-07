Législatives 2024 : Le RN en passe d'obtenir une majorité relative à l'Assemblée (sondage OpinionWay)

Un nouveau sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi 4 juillet, projette une possible majorité relative, et non absolue, pour le Rassemblement national à l'Assemblée nationale après le second tour des élections législatives.

Le baromètre révèle que "le Rassemblement national obtiendrait une majorité relative, avec un nombre de sièges compris entre 205 et 230". Cette projection marque un tournant historique dans la politique française.

Selon l'étude, "le RN et ses alliés devraient constituer le principal groupe politique à l'Assemblée nationale après le second tour des élections législatives, avec une estimation de 205 à 230 sièges (+117 à +142 vs. 2022)". Cette progression spectaculaire contraste avec les 88 sièges détenus avant la dissolution de l'Assemblée le 9 juin dernier. La coalition de gauche du Nouveau Front populaire arriverait en deuxième position, avec "150 à 180 sièges, soit un gain de 19 à 31 sièges pour les partis de gauche et d'extrême-gauche".

La majorité présidentielle subirait un recul important. Le groupe macroniste "ne devrait obtenir que 125 à 155 députés au sein de la nouvelle Assemblée nationale", ce qui représenterait "une perte significative de 95 à 125 sièges selon ces projections".

Les Républicains, en déclin depuis la proposition d'alliance avec le RN par Éric Ciotti le 11 juin, "ne devraient obtenir que 38 à 50 sièges, contre 61 auparavant (-11 à -23 sièges vs. 2022)". Cette modélisation, basée sur des sondages réalisés les 3 et 4 juillet, reflète un paysage politique en pleine mutation, avec un RN en position d'obtenir une majorité relative et une recomposition profonde des équilibres à l'Assemblée nationale.