Législatives : l'éviction par LFI de Corbière et Guarrido, critiques de Mélenchon, choque le Nouveau Front populaire

La France Insoumise (LFI) a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi les noms de ses candidats pour les prochaines législatives et a décidé de ne pas reconduire les investitures de plusieurs figures emblématiques du parti, telles qu'Alexis Corbière (Seine-Saint-Denis), Raquel Garrido (Seine-Saint-Denis), Danielle Simonet (Paris) et Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône). Des députés qui ont pour point commun de s'être montrés très critiques envers leur formation ces derniers mois, et notamment envers Jean-Luc Mélenchon.

AP

Sur le réseau social X, Raquel Garrido a réagi en affirmant que LFI lui "fait payer le crime de lèse-Mélenchon". Elle a ajouté : "C'est fort regrettable, au moment précis où, avec le Nouveau Front populaire, nous incarnons un nouveau projet démocratique pour le pays." Marine Tondelier, secrétaire nationale des Verts, se dit "extrêmement choquée" par la "purge" à LFI, et affirme vouloir s’entretenir avec le PS et le PCF, autres membres du Nouveau Front populaire créé au soir des élections européennes du week-end dernier pour faire barrage à l'extrême droite. Sandrine Rousseau a pour sa part appelé Jean-Luc Mélenchon à "tolérer l'insoumission dans ses rangs".