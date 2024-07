Législatives : Les institutions du judaïsme français appellent dans un communiqué commun à ne choisir « ni le RN, ni LFI »

À la veille du second tour des élections législatives en France, prévu ce dimanche 7 juillet 2024, et alors que les sondages annoncent que le Rassemblement national s'apprête à devenir le premier parti de France, les principales institutions juives françaises publient une lettre ouverte. Intitulé "Dimanche, restons fidèles aux valeurs de la République", signé par Elie Korchia, président du Consistoire, Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Yonathan Arfi, président du CRIF, et Ariel Goldmann, président du Fonds Social Juif Unifié, le communiqué commun demande aux citoyens français, et aux juifs en particulier, de "rejeter les extrêmes politiques".

Depuis les événements tragiques du 7 octobre 2023, qui ont vu une recrudescence des actes antisémites en France, la communauté juive est sur le qui-vive et particulièrement tentée par le Rassemblement national qui a affiché sans ambiguïté son soutien à Israël. Les signataires de la lettre pointent veulent pourtant rappeler que RN et LFI propagent, directement ou indirectement, des idées qui "menacent la cohésion nationale et la sécurité de la communauté juive".

La lettre rappelle avec force que l'antisémitisme n'est ni "résiduel" ni "contextuel", comme l'avait clamé Mélenchon. Les auteurs insistent sur le fait que "le populisme et le nationalisme n'ont jamais été des remparts efficaces contre l'antisémitisme", contrairement à ce que certains discours politiques peuvent laisser entendre : "Le choix des valeurs universelles et humanistes qui sont au cœur du judaïsme, comme de notre pacte républicain, ne peut se faire ni avec le RN ni avec LFI".