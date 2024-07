"Ce n'est pas une revanche. C'est mon vécu, c'est tout" : Léon Lewkowicz, rescapé d'Auschwitz, porte la flamme olympique à Paris

Lundi, Léon Lewkowicz, survivant d'Auschwitz-Birkenau âgé de 94 ans et ancien champion de France d'haltérophilie, a porté la flamme olympique à Paris. Cet événement symbolique s'est déroulé dans le 15e arrondissement, de la station Bir-Hakeim au jardin mémorial des enfants du Vél d'Hiv.

Né en Pologne en 1930, Lewkowicz a été déporté à Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans. Il a survécu aux horreurs du camp et aux Marches de la mort. À son retour en France en 1945, pesant seulement 33 kilos, il est recueilli par l'Œuvre de secours aux enfants (OSE). Se promettant que plus personne ne le terroriserait, il se tourne vers le sport et devient champion de France de poids et haltères à 19 ans.

"J'ai ressenti beaucoup d'émotion", a confié Lewkowicz après avoir porté la flamme. "C'était très émouvant avec tout ce qui s'est passé dans ce lieu de sport, qui est devenu un lieu de départ vers la mort", a-t-il ajouté, référence à l'histoire tragique du Vélodrome d'Hiver.

Le CRIF a salué l'événement dans un communiqué : "Voir Léon Lewkowicz, rescapé de la Shoah, porter la flamme olympique est un symbole puissant de résilience et d'espoir. Son parcours extraordinaire, de la survie dans les camps à champion de France, incarne les valeurs de paix et de dépassement de soi que représentent les Jeux Olympiques. C'est un message fort contre l'antisémitisme et toutes formes de haine."