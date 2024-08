"Les objectifs de guerre de Benjamin Netanyahou sont totalement légitimes" (Mohamed Sifaoui à i24NEWS)

Mohamed Sifaoui, journaliste et écrivain connu pour ses analyses sur l'islamisme radical, s'est exprimé vendredi soir sur i24NEWS concernant le conflit entre Israël et le Hamas. Selon lui, les objectifs de guerre énoncés par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sont "tout à fait légitimes dans le cadre de la défense d'un État souverain". M. Sifaoui, qui a écrit sur le Hamas par le passé, a souligné que face à une organisation terroriste qui a perpétré des attaques meurtrières sur son territoire, Israël a non seulement le droit mais aussi le devoir de se défendre. Il a rappelé que la destruction des capacités militaires du Hamas et la libération des otages sont des priorités compréhensibles pour tout État confronté à une telle menace.

"Beaucoup ont minimisé la dangerosité du Hamas, y compris parmi les dirigeants israéliens", a-t-il souligné.

