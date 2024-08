Levée de boucliers après l'arrestation en France du PDG de Telegram

L'arrestation en France du PDG de Telegram suscite une vague de contestation sur le web ainsi que des cyberattaques. Des groupes de hackers soutenant Pavel Durov ont revendiqué des piratages de sites français comme Doctolib, le site du service public, La Voix du Nord, l'ANSM ou la Confédération paysanne, qui ont été saturés ou ralentis.

Le milliardaire peut également compter sur le soutien d'Elon Musk, qui a publié sur X le hashtag #FreePavel suivi d'un message en français : "Liberté. Liberté ! Liberté ?"

Le lanceur d'alerte Edward Snowden a lui aussi réagi à l'arrestation du fondateur de Telegram, la qualifiant "d'atteinte aux droits fondamentaux de l'homme que sont la liberté d'expression et d'association", et accusant Emmanuel Macron de "prise d'otage". "Cette arrestation rabaisse non seulement la France, mais aussi le monde entier", a ajouté l'Américain exilé en Russie.

Visé par un mandat de recherche émis par la France, le Franco-Russe Pavel Durov a été arrêté samedi soir, à l'atterrissage de son jet privé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. La justice française considère que l'absence de modération sur sa messagerie cryptée ainsi que le manque de coopération avec les forces de l'ordre, rend Pavel Durov coupable de multiples infractions. L'homme de 36 ans a ainsi été mis en examen pour terrorisme, escroquerie, trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent ou encore partage de contenus pédocriminels.