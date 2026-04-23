Liban : Emmanuel Macron appelle à ce que "toute la lumière" soit faite après la mort de deux soldats français

Le président Emmanuel Macron a appelé jeudi à faire «toute la lumière» sur les circonstances de la mort de deux soldats français de la Finul, tués au Liban dans une attaque attribuée au Hezbollah. Cette double perte, survenue après une embuscade dans le sud du pays, a suscité une vive émotion en France et ravivé les tensions autour de la sécurité des Casques bleus déployés dans la région.

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Le chef de l’État français s’est entretenu avec les autorités libanaises afin d’exiger que les responsabilités soient clairement établies et que les auteurs soient identifiés et traduits en justice. Il a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des forces internationales engagées dans le maintien de la paix.

Les deux militaires français faisaient partie de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), régulièrement déployée dans le sud du pays pour surveiller la frontière avec Israël et prévenir toute escalade. L’attaque, décrite comme une embuscade à courte distance, a également fait plusieurs blessés parmi les soldats français.

Dans ce contexte déjà fragile, Emmanuel Macron a rappelé l’importance du respect du cessez-le-feu en vigueur et du rôle essentiel de la Finul dans la stabilité régionale. Paris maintient son engagement au Liban, tout en appelant à une désescalade et à une coopération renforcée des autorités locales.