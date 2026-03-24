Liban : Paris appelle une nouvelle fois Israël à la retenue

La France a appelé mardi Israël à faire preuve de retenue face à ses intentions d’opérations terrestres dans le sud du Liban, mettant en garde contre une aggravation de la crise. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a exhorté l’État hébreu «à s’abstenir» de toute offensive visant à s’emparer d’une zone au sud du pays.

«Nous exhortons les autorités israéliennes à s’abstenir de telles opérations terrestres qui auraient des conséquences humanitaires majeures et qui aggraveraient la situation déjà dramatique du pays», a-t-il déclaré lors d’un entretien avec l’AFP.

Dans le même temps, Paris a salué la décision du Liban d’expulser l’ambassadeur d’Iran en poste à Beyrouth, une mesure qualifiée de «courageuse» par le ministre français. «Je veux saluer les déclarations et les actes du gouvernement libanais (...) qui vient ce matin de prendre une décision courageuse en décidant de renvoyer l’ambassadeur d’Iran puisque, en décidant de se joindre à la guerre, le Hezbollah, pour soutenir l’Iran, a entraîné le pays, qui était en train de se remettre, lentement mais sûrement des crises précédentes, dans une guerre», a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que le Hezbollah intensifie ses actions en soutien à l’Iran. La France insiste sur la nécessité d’éviter toute escalade militaire supplémentaire et appelle à privilégier les voies diplomatiques pour préserver la stabilité du Liban, déjà fragilisé par des crises successives.