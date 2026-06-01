Ligue des champions : "Plus de 890 interpellations" annonce Laurent Nunez

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a annoncé lundi matin un bilan de plus de 890 interpellations après les violences qui ont accompagné les célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Invité de France Inter, le ministre a souligné que ce chiffre représentait « une hausse de plus de 45 % » par rapport aux événements similaires de l’an dernier. Selon lui, ce nombre élevé d’interpellations témoigne de la mobilisation des forces de l’ordre face aux nombreux débordements observés à Paris et dans plusieurs villes du pays.

« Nous savions que cet évènement donnerait lieu à des débordements, nous avions mis en place un dispositif exceptionnel avec des consignes d’extrême fermeté. Systématiquement, il y a eu des interventions pour mettre un terme à ces exactions », a-t-il déclaré.

Les festivités ont été marquées par des pillages de commerces, des dégradations, des affrontements avec les forces de l’ordre ainsi que l’envahissement de certaines portions du périphérique parisien.

Laurent Nunez a reconnu la difficulté de prévenir totalement ces violences, évoquant des groupes « hostiles et très mobiles » profitant des rassemblements festifs pour commettre des actes de vandalisme et de pillage.

Le ministre a également indiqué que 178 policiers et gendarmes avaient été blessés lors des opérations de maintien de l’ordre menées au cours du week-end.

À Paris, 260 gardes à vue étaient toujours en cours lundi matin. Elles concernent principalement des faits de violences contre les forces de l’ordre, des vols, des dégradations ainsi que des regroupements en vue de commettre des infractions.

Le gouvernement défend le dispositif de sécurité mis en place, estimant qu’il a permis de limiter des débordements qui auraient pu être encore plus importants malgré les violences constatées.