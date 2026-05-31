Le sacre du PSG terni par les violences

La deuxième Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain a donné lieu à des scènes de liesse dans toute la France, mais aussi à une nuit marquée par de nombreux débordements, violences urbaines et polémiques.

À Paris, plusieurs centaines d'individus ont affronté les forces de l'ordre aux abords du Parc des Princes, sur les Champs-Élysées, à Châtelet-Les Halles ou encore porte de Saint-Cloud. Des commerces ont été dégradés, des véhicules incendiés, des mortiers d'artifice tirés contre les policiers et des axes routiers temporairement bloqués. Plus de 400 interpellations ont été recensées à l'échelle nationale, dont près de 300 dans l'agglomération parisienne.

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre un individu exhiber un mortier d'artifice en déclarant : « C'est pour les Juifs ».

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Des banderoles et slogans pro-palestiniens ont également été observés lors des célébrations.

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Les tensions n'ont pas été limitées à la capitale. Des incidents ont également été signalés au Havre, à Agen et à Montpellier, où des affrontements avec les forces de l'ordre, des feux de poubelles et plusieurs interpellations ont été recensés.

Au total, plusieurs policiers ont été blessés au cours de la nuit. Malgré ces violences, les festivités prévues pour célébrer le titre européen du PSG ont été maintenues.

Cette nuit de chaos a largement éclipsé l'exploit sportif du club parisien et relancé le débat sur les violences qui accompagnent régulièrement les grandes célébrations en France.