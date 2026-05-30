Irlande : des supporters interrompent un match pour protester contre les futures rencontres face à Israël

Le match amical entre l’Irlande et le Qatar, disputé jeudi soir à Dublin, a été perturbé à plusieurs reprises par des supporters opposés aux prochaines rencontres prévues entre la sélection irlandaise et Israël dans le cadre de la Ligue des nations.

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Selon des journalistes présents au stade, des dizaines de balles de tennis ornées de drapeaux palestiniens et portant l’inscription « Stop the Game » ont été lancées sur la pelouse peu après l’ouverture du score irlandaise dans une rencontre finalement remportée 1-0 par les locaux.

De nouveaux jets de balles ont ensuite provoqué plusieurs interruptions durant la première période. Les agents de sécurité, les joueurs ainsi que le sélectionneur irlandais, Heimir Hallgrimsson, ont participé au dégagement du terrain afin de permettre la reprise du jeu.

L’action a été revendiquée par le collectif « League of Ireland Fans for Palestine », qui entend faire pression sur la Fédération irlandaise de football (FAI) afin qu’elle annule les deux matchs programmés contre Israël en septembre et en octobre prochains.

Dans un communiqué, le groupe a assuré que sa campagne ne faisait que commencer et a appelé la fédération à renoncer à affronter Israël.

La FAI est confrontée depuis plusieurs mois à des pressions croissantes de responsables politiques et de personnalités du football irlandais favorables à un boycott sportif d’Israël. En novembre dernier, la fédération avait adopté une motion demandant à l’UEFA de suspendre Israël des compétitions internationales, sans obtenir le soutien de l’instance européenne.

Après la rencontre, Heimir Hallgrimsson, qui s’était lui-même prononcé en faveur d’une exclusion d’Israël des compétitions internationales l’an dernier, a déclaré respecter le droit des supporters à manifester.

« Chacun a le droit de protester », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que les interruptions répétées avaient perturbé le déroulement du match.

« Mais oui, nous respectons la protestation », a conclu le sélectionneur irlandais.