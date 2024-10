M. le Président, expliquez-nous... Par Frank Tapiro

Expliquez-nous pourquoi la France n'a rien fait depuis 18 ans pour aider la FINUL à faire appliquer la résolution 1701, pour aider l'armée libanaise à désarmer les milices islamistes et les repousser au nord du fleuve Litani ?

Expliquez-nous pourquoi Israël doit être le seul pays allié qui n'a pas le droit de se défendre et doit adopter un cessez-le-feu alors qu'il est la cible de terroristes qui veulent le détruire, à Gaza et au Liban ?

Expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas cessé le feu contre Daech à Mossoul, faisant plus de 10 000 victimes, hommes, femmes et enfants ?

Expliquez-nous pourquoi nous n'avons pas cessé le feu contre les frères Kouachi, Amedy Coulibaly ou Mohamed Merah ?

Expliquez-nous pourquoi vous semblez oublier que l'Occident, la France et Israël ont le même ennemi : l'islamisme radical incarné par l'Iran et ses proxys dont le Hezbollah ?

Expliquez-nous pourquoi vous affirmez qu'Israël est un « pays ami » et que vous refusez, en même temps, de l'aider comme le font nos alliés américains ou allemands, en boycottant les livraisons d'armes et la participation des entreprises d'armement israéliennes aux salons Eurosatory et Euronaval ?

Expliquez-nous pourquoi votre appel à créer une coalition internationale contre le terrorisme s'est transformé un an plus tard en une coalition contre Israël ?

Expliquez-nous pourquoi vous avez tant de mal à citer le mot « Hezbollah » quand on évoque le massacre terroriste du Drakkar où 58 parachutistes français ont été assassinés ?

Expliquez-nous pourquoi vous n'avez jamais félicité Israël d'avoir éliminé Nasrallah ?

Expliquez-nous votre gêne à condamner ouvertement le Hezbollah qui est le bras armé de l'Iran, fournisseur d'armes à la Russie contre l'Ukraine ? Ce mouvement terroriste et « politique » illégitime tient le peuple libanais en otage depuis trop longtemps, empêchant toute élection présidentielle et reprise en main de son destin.

Expliquez-nous pourquoi vous n'avez jamais salué l'opération « Pagers », destinée à cibler les responsables du Hezbollah ?

Expliquez-nous pourquoi vous dénoncez les milliers de victimes « civiles » libanaises sans distinguer civils et terroristes, assimilant ainsi la population à ses geôliers ?

Expliquez-nous le rôle exact que vous avez joué dans l'obtention du contrat de reconstruction du port de Beyrouth par la famille Saadé ?

Expliquez-nous les contreparties de ce contrat, financières ou diplomatiques, qui engageraient la nation française ?

Expliquez-nous comment on peut négocier avec le Hezbollah, narcotrafiquant international responsable de 20 % de la production de cocaïne dans le monde ?

Expliquez-nous pourquoi vous avez annoncé en 2017 vouloir mettre fin aux accords qui favorisent le Qatar en France et avoir reçu l'Émir Al Thani en réception officielle en février 2024 pour approfondir le partenariat stratégique et financier entre les deux pays, sachant qu'il héberge les dirigeants du Hamas à Doha ?

Expliquez-nous pourquoi vous semblez obsédé par Benjamin Netanyahou que vous traitez avec moins d'égards que les chefs terroristes qu'il s'évertue à éliminer pour garantir la sécurité du monde occidental face à la menace islamiste ?

Expliquez-nous pourquoi vous semblez user de tous les moyens pour être le premier chef d'État à vouloir faire reculer Netanyahou ? Voulez-vous laver l'affront de Poutine qui vous a expédié au bout de sa table de marbre froid, comme on met un mauvais élève au coin ?

Expliquez-nous pourquoi un tel sentiment de défiance envers une nation qui a subi le pire massacre génocidaire du XXIe siècle et qui compte encore une centaine d'otages, des milliers de blessés et plus de 80 000 déplacés dans leur propre pays que vous semblez ignorer ?

Expliquez-nous comment vous pouvez accuser Israël de « semer la barbarie » quand le pays est agressé par des terroristes sur sept fronts dans une guerre qu'on lui a imposée ?

Expliquez-nous votre entêtement à continuer de faire du « en même temps » votre stratégie diplomatique alors qu'elle demeure à ce jour inefficace ?

Expliquez-nous pourquoi vos éléments de langage et vos derniers discours semblent empruntés, comme un otage qui lirait une déclaration écrite par ses ravisseurs ?

De nombreux Français qui vous ont élu en leur nom se sentent aujourd'hui trahis et ont besoin d'écouter vos réponses avant qu'ils ne puissent vraiment plus vous voir.

Frank Tapiro

Publicitaire et entrepreneur

Voici la pétition que j'ai lancée dimanche 27 octobre 2024 sur change.org, pour demander au Président de la République de s'expliquer sur ses dernières déclarations et ses incohérences sur le conflit au Proche Orient, plus particulièrement à l'égard d'Israël.

Liste des cosignataires :

Michel Onfray (Philosophe écrivain)

Luc Ferry (Philosophe et ex-ministre de l’Éducation)

François Pupponi (Ancien député)

Renée Fregosi (philosophe et politologue)

Pascal Bruckner (Philosophe)

Rachel Khan (Essayiste)

Céline Pina (éditorialiste)

Elisabeth Lévy (Journaliste)

Sarah Saldman (Avocate)

Fadila Maaroufi (Anthropologue)

Philippe Torreton (Comédien)

Elie Chouraqui (Réalisateur)

Ryme Wehbi (Réalisatrice)

Eric Revel (Editorialiste)

Julien Dray (Ancien député)

Barbara Lefebvre (Historienne)

Michaël Prazan (réalisateur historien)

Simon Moos (chroniqueur politique)

Georges Benayoun (Producteur réalisateur)

Boris Daune (Bob Hasbara Créateur de contenus)

Samuel Madar (Créateur de contenus)

Régis Lefebvre (Communicant)

Grégory Cohen (Chef cuisinier)

Louis Amsallem (Entrepreneur)

Charlotte Rosier Tapiro (Animatrice TV)

Déborah Journo (Avocate)

Céline Bekerman (avocate)

Manuel Munz (Producteur)