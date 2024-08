Manifestation pro-Hamas : 51 députés réclament la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan

51 députés du groupe Renaissance appellent à la levée de l'immunité parlementaire de l'eurodéputée Rima Hassan, après sa participation à une manifestation pro-Hamas en Jordanie la semaine dernière. Dans une lettre adressée mardi à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, les élus estiment que la députée de la France insoumise "s'est rendue coupable de provocation à la haine raciale, mais également d'apologie du terrorisme" non seulement par ses nombreuses déclarations, mais aussi sa présence à "manifestation antisémite pro-Hamas" le 16 août à Amman.

Caroline Yadan, députée Renaissance de la 8e circonscription des Français établis hors de France, s'est félicitée sur i24NEWS que l'initiative ait reçu le soutien de ses collègues de l'Assemblée nationale. "Rima Hassan n'en est pas à son coup d'essai. Sa participation à cette manifestation n'est qu'une pierre de plus à son édifice de haine et d'antisémitisme. Il nous a semblé impératif d'agir pour mettre un terme à cela, et empêcher qu'elle ne continue à franchir toutes les limites de la décence", a expliqué Caroline Yadan, qui dans cette affaire a également saisi le procureur de la République pour apologie du terrorisme.

De son côté, Rima Hassan assure qu'elle a simplement pris part à un rassemblement en soutien aux palestiniens qui se tient chaque vendredi après la prière dans la capitale jordanienne. Interrogée sur les photos d'Ismail Haniyeh, chef politique du Hamas assassiné le mois dernier, brandies par les manifestants et les slogans islamistes et antisémites proférés, l'eurodéputée a déclaré qu'elle n'était pas responsable du comportement des gens présents à l'événement.