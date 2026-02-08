Marc Bloch, historien et résistant, entrera au Panthéon le 23 juin

Il entrera au Panthéon en hommage à son œuvre scientifique, à son engagement civique et à son courage face à l’occupation nazie.

L’historien et résistant juif Marc Bloch fera son entrée au Panthéon le 23 juin 2026, a annoncé l’entourage du président Emmanuel Macron. Cette panthéonisation interviendra 82 ans après son exécution par la Gestapo, le 16 juin 1944, à Lyon.

Le chef de l’État avait officialisé cette décision en novembre 2024, lors d’un discours à Strasbourg pour le 80ᵉ anniversaire de la Libération de la ville. Il avait alors salué Marc Bloch « pour son œuvre, son enseignement et son courage », mettant en avant sa « lucidité cinglante », son « audace intellectuelle » et son engagement total au service de la France jusqu’à sa mort.

Né dans une famille juive alsacienne, Marc Bloch fut professeur d’histoire médiévale à l’université de Strasbourg entre 1919 et 1936. Cofondateur de l’école des Annales, il a profondément renouvelé la recherche historique en l’ouvrant à la sociologie, à la géographie, à l’économie et à la psychologie, marquant durablement les sciences humaines.

Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, capitaine décoré de la Croix de guerre, il est de nouveau mobilisé en 1939. À partir de 1942-1943, il s’engage activement dans la Résistance. Arrêté à Lyon le 8 mars 1944, il est emprisonné et torturé à la prison de Montluc avant d’être fusillé avec 29 de ses camarades.

Auteur notamment de L’Étrange Défaite, rédigé en 1940 et publié après-guerre, Marc Bloch demeure une figure majeure de l’intellectuel engagé. Initialement envisagée le 16 juin, la cérémonie a été décalée au 23 juin en raison du sommet du G7 à Évian-les-Bains. Sa famille a par ailleurs demandé que toute représentation de l’extrême droite soit exclue de la cérémonie.

