"Nous ne pouvons pas laisser la rue livrée à des slogans haineux": Marche pour Israël ce dimanche Place Victor Hugo à Paris

Ce dimanche 23 juin, Paris sera le théâtre d'un rassemblement en soutien à Israël et à la communauté juive française. L'événement, prévu de 15h à 17h sur la place Victor Hugo, est le fruit d'une initiative conjointe de 18 associations et collectifs. « La rue ne doit pas être trustée par les manifestations pro-palestiniennes », affirme Jérémie Herscovic de The Truth. « Nous n’en pouvons plus d’entendre des slogans qui font froid dans le dos et ces drapeaux palestiniens dans les rues de France ».

Affiche officielle Rassemblement pour Israël

Cette mobilisation intervient dans un contexte tendu, plus de huit mois après les attaques terroristes du Hamas qui ont causé plus de 1.200 victimes. Les organisateurs souhaitent également rendre hommage aux otages toujours détenus à Gaza, et deux familles présentes seront invitées à s’exprimer.

A une semaine des élections législatives qui prédisent un victoire du Rassemblement national et un très gros score du Nouveau Front Populaire, et quelques jours après le viol d’une adolescente juive de 12 ans à Courbevoie, ce rassemblement veut rappeler le danger qui frappe les Juifs de France, "quelles que soient les divisions politiques" de la communauté juive française, précise Jérémie Herscovic. "Parce que notre unité et notre fierté doivent être de retour dans le débat public".