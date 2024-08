Matignon : Karim Bouamrane, le plan B qui pourrait rallier tous les suffrages

Le maire socialiste de Saint-Ouen Karim Bouamrane, dont le nom circule pour Matignon, s'est dit aujourd'hui sur TF1 "en capacité" de devenir Premier ministre en construisant des "compromis". Il a aussi laissé entendre qu'il aurait besoin du feu vert préalable de son parti, et plus largement du Nouveau Front populaire. Il a affirmé sur TF1 n'"être candidat à rien du tout". Mais a ajouté : "Si mon téléphone sonne, […] si le président de la République me dit "Bonjour, Monsieur Bouamrane, vous souhaitez devenir Premier ministre ?", je prendrai l'information et je me retournerai vers ma formation politique le Parti socialiste, et je vais discuter exactement des moyens pour pouvoir y arriver".

Thomas SAMSON / AFP

Agé de 51 ans, fils d'un ouvrier du bâtiment venu du Maroc, Karim Bouamrane a grandi à Saint-Ouen. En 2014, il intègre le Parti socialiste après avoir été membre du parti communiste et élu communiste de la ville de Saint-Ouen pendant vingt ans. Il est nommé secrétaire national à l'innovation en 2016. Lors de la primaire de la gauche, il est soutien de Manuel Valls pour la Seine-Saint-Denis.

"Ce socialiste défend les valeurs d’autorité et d’ordre, et ne mâche pas ses mots contre les responsables de La France insoumise et leur discours communautariste", selon Le Figaro qui lui a consacré un portrait en août.

Relativement inconnu du grand public, Karim Bouamrane a collectionné les louanges de la presse internationale, notamment du New York Times, quand sa ville accueillait une partie du village olympique. Il pourrait s'imposer comme un candidat de choix pour Emmanuel Macron, toujours en quête d’une alternative à Lucie Castets.