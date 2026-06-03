Menaces de mort antisémites à Deauville : un suspect jugé ce mercredi

Un homme soupçonné d’avoir menacé et insulté des vacanciers juifs sur la plage de Deauville a été interpellé.

Kilian M. doit être jugé ce mercredi 3 juin en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lisieux pour « insultes et menaces de mort en raison de l’ethnie ou de la race ».

Les faits remontent au lundi 25 mai, sur les terrasses situées en bord de plage à Deauville, dans le Calvados.

Selon une vidéo de la scène, le suspect, torse nu, casquette en arrière et lunettes de soleil, aurait invectivé les passants en criant notamment : « Il n’y a que des Juifs ici », « sales Juifs » ou encore « au nom d’Allah, je vais les tuer ».

Dans sa plainte, un père de famille de confession juive affirme avoir entendu l’homme proférer des insultes antisémites et chercher à identifier des personnes juives parmi les vacanciers.

Le plaignant dit également l’avoir entendu crier : « Au nom d’Allah, je vais les tuer. »

Le suspect avait été brièvement interpellé par les CRS présents sur place avant d’être relâché.

Le parquet de Lisieux avait ensuite ouvert une enquête pénale deux jours plus tard.

L’affaire avait suscité une vive émotion après la diffusion des images sur les réseaux sociaux, dans un contexte de forte inquiétude autour de la recrudescence des actes antisémites en France.