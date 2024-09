Michel Barnier : Un nouveau Premier ministre français venu deux fois en Israël depuis le 7 octobre

À 73 ans, Michel Barnier devient le Premier ministre le plus âgé de la Ve République française, apportant avec lui une expérience politique considérable et une vision diplomatique affirmée, notamment en ce qui concerne Israël et le Moyen-Orient.

Ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne, Barnier a témoigné cette dernière année de son engagement envers la sécurité d'Israël. Lors d'une visite en Israël en octobre 2023, Barnier a exprimé son émotion face aux témoignages des survivants des attaques du 7 octobre, qualifiant de "barbarie" les actes perpétrés par le Hamas. Il était revenu dans l'Etat hébreu en février dernier et avait passé du temps sur la désormais célèbre Place des otages à Tel Aviv.

Michel Barnier, qui plaide pour une solution diplomatique au conflit israélo-palestinien et souligne la nécessité pour les deux peuples de "vivre côte à côte, en sécurité et en se respectant", a également apporté son soutien à François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains et fervent pro-israélien, lors des élections européennes de juin dernier.