Montreuil : un spectacle scolaire à connotation militaire provoque la polémique

Une vive polémique a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un spectacle de fin d’année organisé dans une école maternelle de Montreuil. Les images, relayées samedi par le compte « Jugé Coupable » sur X, montrent plusieurs enfants vêtus de tenues militaires, portant des bandeaux sur le front et manipulant des armes factices.

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Sur la bande-son diffusée dans la salle, on entend notamment les paroles : « Sortez les armes, sortez les armes, chargez ! », ce qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Dans un message publié sur X, le compte « Jugé Coupable » a dénoncé une mise en scène choquante au sein d’un établissement scolaire, estimant qu’« une telle représentation est inacceptable au sein d’un établissement scolaire » et appelant à des explications de la part des autorités compétentes.

Les images ont également été comparées par plusieurs internautes à certaines mises en scène observées dans des établissements scolaires de la bande de Gaza, où des enfants apparaissent parfois dans des représentations à caractère militaire ou idéologique.

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Selon le même compte, la vidéo aurait initialement été publiée sur Instagram par une militante présentée comme proche du mouvement BDS avant d’être largement relayée sur les réseaux sociaux.

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À ce stade, ni la direction de l’établissement concerné, ni l’Éducation nationale n’ont officiellement réagi à la polémique. Les circonstances exactes de la représentation, son contexte pédagogique et les intentions de ses organisateurs restent à préciser.