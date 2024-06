Mort de Françoise Hardy, icône éternelle des Yéyé et de la chanson française

Thomas Dutronc a annoncé sur son compte Instagram la disparition de sa mère, Françoise Hardy ce matin à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer. Figure emblématique de la chanson française depuis près de 60 ans, Françoise Hardy laisse derrière elle une œuvre intemporelle et une carrière exceptionnelle.

Née le 17 janvier 1944 à Paris, elle se passionne très tôt pour la chanson et le cinéma. Après des études au Petit Conservatoire de Mireille, elle signe chez Vogue en 1961 et connaît le succès dès 1962 avec son premier album et son tube "Tous les garçons et les filles". Sa voix cristalline, son style à la fois romantique et mélancolique, et son élégance naturelle en font rapidement une icône de la jeunesse en France et à l'international.

Enchaînant les succès populaires comme "Le temps de l'amour" (1962), "L'amitié" (1965), "Message personnel" (1973) ou "La question" (1971), mais aussi des albums plus intimistes et exigeants comme "La maison où j'ai grandi" (1966) ou "Ma jeunesse fout le camp" (1967), elle a vendu au cours de sa carrière plus de 30 millions de disques. Sa collaboration avec le musicien et compositeur brésilien Tuca marque un tournant important dans son œuvre au début des années 1970.

Au-delà de la musique, Françoise Hardy était une artiste complète, s'illustrant aussi comme actrice dans une quinzaine de films entre 1963 et 1972, dont le célèbre "Château en Suède" aux côtés de Michel Piccoli. Parallèlement mannequin recherché dans les années 60, elle a aussi publié plusieurs livres dont son autobiographie "Le Désespoir des singes et autres bagatelles" en 2008. Son dernier album "Personne d'autre", sorti en 2018, restera comme un magnifique testament musical, récompensé d'une Victoire de la Musique en 2019.

Malgré une certaine discrétion médiatique, sa vie personnelle fut très suivie, de son histoire d'amour avec Jacques Dutronc de 1967 à 1981 (avec qui elle eut un fils, Thomas Dutronc, en 1973) à son mariage avec son compagnon de longue date Jacques Benoist en 2006. Ces dernières années, elle avait évoqué avec pudeur son combat contre la maladie.