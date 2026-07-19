Nice : un homme arrêté après des insultes antisémites visant un rabbin

Un homme a été interpellé vendredi soir à Nice après avoir proféré des insultes antisémites à l'encontre d'un rabbin sur le boulevard de la Madeleine, a annoncé le maire Éric Ciotti sur le réseau social X. L'élu a salué la rapidité d'intervention de la police municipale, qui a permis d'identifier puis d'arrêter le suspect peu après les faits.

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« Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes. Face à l'antisémitisme, il faut se montrer intraitable ! », a déclaré Éric Ciotti.

Cet incident intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France. Depuis les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël, les autorités françaises ont enregistré une forte hausse des agressions, menaces, injures et dégradations visant des personnes ou des lieux de culte juifs. Le gouvernement a renforcé la protection des écoles, synagogues et institutions de la communauté juive, tandis que les responsables politiques de tous bords appellent régulièrement à une réponse judiciaire ferme face à ce phénomène.