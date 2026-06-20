Le député de La France insoumise Aymeric Caron a saisi le préfet de police de Paris pour demander l’interdiction de la « Fête de la musique israélienne », un événement prévu le 21 juin place Victor-Hugo et organisé par l’association The Truth.

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Dans une lettre adressée au préfet Patrice Faure et publiée sur le réseau X, l’élu estime que derrière son habillage culturel, l’événement constitue en réalité une manifestation politique destinée à soutenir l’État d’Israël et à défendre son action dans la guerre à Gaza.

Aymeric Caron accuse l’association organisatrice de mener une activité de « hasbara » — terme désignant la communication pro-israélienne — et de relayer les positions de l’armée israélienne, de l’ambassade d’Israël en France ainsi que de plusieurs personnalités engagées en faveur d’Israël. Il lui reproche également de diffuser, selon lui, des contenus contestant ou minimisant les accusations visant Israël concernant les opérations militaires à Gaza.

Le député s’indigne notamment d’une publication de The Truth diffusée après un hommage rendu par la Ville de Paris aux victimes palestiniennes, dans laquelle l’association écrivait : « Les forces du mal ont gagné. » Des propos qu’il qualifie de « hallucinants » et de « monstrueux ».

Dans sa lettre, Aymeric Caron affirme également que la place Victor-Hugo serait privatisée pour l’occasion, avec un dispositif de filtrage des participants et une présence policière renforcée. Il considère que l’événement pourrait créer des tensions dans un contexte particulièrement sensible autour du conflit israélo-palestinien.

Cette initiative intervient alors qu’un autre événement lié à la Fête de la musique a récemment fait l’objet d’une bataille judiciaire. Le tribunal administratif de Paris a en effet suspendu l’arrêté préfectoral qui interdisait le concert gratuit organisé par La France insoumise place de la République, autorisant finalement sa tenue.

Invité sur i24NEWS, Alexandre François, vice-président de l’association The Truth, avait présenté cette initiative comme un moment de rassemblement et de partage. « Dès qu’on parle d’Israël en France, c’est un acte de résistance », avait-il affirmé.

À ce stade, la préfecture de police n’a pas annoncé de remise en cause de l’autorisation accordée à la manifestation organisée par The Truth.