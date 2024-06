Paris : des centaines de personnes manifestent contre l'antisémitisme après le viol d'une jeune fille juive de 12 ans

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre l'antisémitisme et la "culture du viol" à Paris après le viol collectif d'une jeune fille juive de 12 ans qui a suscité l'indignation dans tout le pays.

Diverses associations antiracistes, de défense des droits et féministes avaient appelé à participer à cette manifestation après le viol collectif de samedi dernier. Dominique Sopo, président de l'association SOS Racisme, a déclaré qu'il s'agissait d'un "crime antisémite qui nous glace le sang". Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, estime que l'incident reflète une montée de l'antisémitisme depuis l'attaque du Hamas, le 7 octobre, qui a déclenché la guerre de Gaza. Mais elle a également mis en lumière "une culture du viol à laquelle les jeunes sont plus susceptibles d'adhérer", après avoir été "biberonnés à la pornographie", ajoute-t-elle. Ner Sfez, une jeune femme juive de 24 ans, explique qu'elle est venue protester contre un crime "à l'intersection du sexisme et de l'antisémitisme". Des centaines de personnes avaient déjà manifesté mercredi à Paris et à Lyon, dans le centre-est de la France, après que l'incident a été rapporté dans les médias.