Paris : deux étudiants des Beaux-Arts sanctionnés pour un drapeau et des affiches en soutien à la Palestine

Deux étudiants des Beaux-Arts de Paris ont été sanctionnés mercredi par la direction de l’établissement pour des faits liés à des collages d’affiches et à une mobilisation pro-palestinienne, a rapporté Le Parisien. L’un a reçu un avertissement, l’autre un blâme, soit les sanctions les plus légères prévues par le règlement intérieur.

Selon la direction, les étudiants ont été convoqués en conseil de discipline pour « dégradation de biens patrimoniaux communs », en raison d’affiches collées sur les murs de l’école avec une colle rendant leur retrait difficile. Certaines de ces affiches présentaient également « un caractère injurieux », précise l’établissement.

Les étudiants contestent toutefois cette version. Selon eux, ces sanctions interviennent dans le prolongement d’une action collective menée en début d’année, au cours de laquelle un drapeau palestinien avait été peint sur les contremarches d’un escalier de l’école. Ce marquage avait été rapidement effacé par la direction, qui affirme avoir agi pour des raisons strictement patrimoniales, l’escalier étant classé monument historique.

En réaction, plusieurs étudiants avaient alors entrepris de coller des affiches dans l’enceinte de l’établissement, revendiquant leur liberté d’expression artistique. « On nous attaque pour des affiches, alors qu’on est dans une école d’art », a déclaré l’un des étudiants concernés, dénonçant une volonté de sanctionner un mouvement collectif.

Une cinquantaine d’étudiants se sont rassemblés devant l’école pour exprimer leur soutien, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans en faveur de la liberté d’expression.

L’avocate des deux étudiants, Me Prisca Ancion, estime que ces sanctions, bien que faibles, traduisent « une volonté persistante de faire des exemples » dans un contexte de mobilisation étudiante.