Paris : forte affluence au salon de l’alyah 2026

Organisé ce dimanche à Paris, le salon de l’alyah 2026 a attiré plusieurs milliers de visiteurs venus s’informer sur une éventuelle installation en Israël. Dans un contexte sécuritaire tendu et alors que de nombreux Français s’interrogent sur leur avenir, l’événement confirme un regain d’intérêt pour l’alyah.

Porté par l’Agence juive, le salon réunissait une soixantaine de stands consacrés aux démarches d’intégration : apprentissage de l’hébreu, scolarisation des enfants, équivalence des diplômes ou encore accompagnement administratif. Mais cette édition s’est distinguée par une nouveauté majeure : la présence d’entreprises israéliennes venues recruter directement des candidats.

«Cette année, plusieurs sociétés israéliennes se sont déplacées pour rencontrer des profils sur place, notamment des ingénieurs mais aussi d’autres métiers», a expliqué Emmanuel Sion, directeur de l'agence juive à i24NEWS. Parmi elles figurent des acteurs des secteurs de la défense, de l’eau ou de l’énergie. «Lorsqu’une personne sait qu’elle dispose déjà d’un emploi, il lui est beaucoup plus facile de prendre la décision de faire son aliyah», a-t-il ajouté, soulignant l’importance de la sécurité économique dans ce choix de vie.

Malgré le contexte régional, Israël poursuit activement sa politique d’accueil. «Le pays continuera à accueillir des Juifs du monde entier», a insisté Emmanuel Sion, évoquant notamment l’arrivée récente de centaines de nouveaux immigrants, y compris en provenance d’Inde.

Au-delà des opportunités professionnelles, les autorités israéliennes mettent en avant un ensemble d’aides destinées à faciliter l’installation : avantages fiscaux, soutien au logement et programmes d’intégration. Des dispositifs détaillés lors de ces salons organisés également à Marseille et Lyon.

Dans un climat mêlant inquiétudes et aspirations, le succès du salon de l’alyah illustre ainsi une tendance de fond : pour une partie des Juifs de France, l’idée d’un départ vers Israël s’inscrit désormais dans une réflexion concrète, portée à la fois par des considérations identitaires, sécuritaires et économiques.